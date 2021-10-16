Полиция объявила беглецов в розыск / Фото: Jeff Martin

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате стрельбы во время футбольного матча средней школы в штате Алабама (США).

Об этом сообщает BNO News.

Стрельбу открыли в 21:56 по местному времени на выходе из западного крыла стадиона в последние минуты матча.

По данным полиции, четырех человек ранили, одного в критическом состоянии пришлось госпитализировать.

На отснятых кадрах видно, как люди бегут в поисках укрытия.

Сейчас правоохранители выясняют мотивы стрельбы, известно, что арестов пока нет. Двое возможных подозреваемых, один из которых и открыл огонь, покинули место происшествия на белом седане.

Полиция объявила беглецов в розыск.

В 2019 году на этом же стадионе произошла масштабная стрельба, когда погибли девять человек. Позже в покушении на убийство обвинения предъявили 17-летнему подростку.  

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Автор: Виолетта Орлова