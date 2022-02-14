Отведать можно только в мишленовских ресторанах.

Ко Дню Влюбленных на юге Франции выращиваю устрицы в форме сердца.

Об этом сообщает Reuters.

Один из фермеров, продающий такую диковинку - Кристоф Гино. Он выращивает устриц на озере Лекат на юге Франции.

Устрицы-сердца Гино продает ресторану "La Balette", отмеченному звездой Мишлен. Но то, как он их выращивает – хорошо охраняемая коммерческая тайна.

Гино говорит, что его устрицы в форме сердца усиливают романтический потенциал его продукта, который долгое время считался естественным афродизиаком.

"Эти устрицы подаются в День святого Валентина и только в мишленовских ресторанах. Это редкая отличительная черта, которая вызывает энтузиазм и интерес. Представьте себе две красивые устрицы для двух влюбленных в известном ресторане, хорошо приготовленные, красиво оформленные на тарелке", - говорит он.

Одна порция такого деликатеса стоит 95 долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: