День всех влюбленных отмечается во многих странах мира. Однако в каждой есть свои уникальные традиции этого праздника.

День Святого Валентина отмечается 14 февраля. Однако интересно, что не везде его празднуют с цветами, открытками и сладостями. Предлагаем проверить, как хорошо вы знаете традиции ко Дню влюбленных, которые "прижились" в разных странах.

По легенде, христианский священник Валентин жил во времена императора Клавдия II Готского (III ст.) и кроме основного призвания занимался естественными науками и медициной. Он женил пары несмотря на запрет императора, за что тот приказал отсечь ему голову, что и произошло 14 февраля.

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Среди интересных традиций празднования Дня влюбленных, например, такие: в британском графстве Нортфолк Валентин приносит подарки детям. А немцы покупают друг другу гигантское печенье в форме сердца. В Гане 14 февраля отмечается Национальный день шоколада, а в Болгарии - День виноделов.