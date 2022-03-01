Готовится новый этап экономических санкций против РФ, поделился французский министр экономики.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция настроена вести "тотальную экономическую и финансовую войну" против России, пока Владимир Путин не прекратит реализовывать свои намерения в отношении Украины.

Об этом сообщило французское информационное издание BFM Business.

"Мы собираемся вести полную экономическую и финансовую войну против России... Русский народ заплатит за последствия", - цитирует издание французского министра экономики.

По его словам, готовится новый этап экономических санкций, "если будет нужно".

"Мы уже видим последствия. Боевой сундук Путина уже почти уничтожен. Мы приведем к коллапсу российскую экономику", – сказал министр.

Напомним, 28 февраля курс российского рубля достиг исторического минимума - пересек отметку в 100 рублей за 1 доллар.

Рубль начал стремительно обесцениваться после того, как РФ пошла на агрессию против украинского государства.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили РФ оказать помощь квазигосударствам.

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