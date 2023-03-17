Французы "с огоньком" протестуют против пенсионной реформы, которую правительство решило провести без согласия парламента.

В Париже полиция применила слезоточивый газ против агрессивно настроенных участников акции протеста. Об этом сообщает Reuters.

Демонстранты устроили в центре Парижа спонтанную акцию протеста против пенсионной реформы. Около 7000 человек пришли выразить свое недовольство планами правительства, решившего провести изменения в обход парламента.

Сообщается, что демонстранты собрались на берегу реки Сена, напротив парламента. Там премьер-министр Элизабет Борн как раз заявила, что правительство намерено провести реформу без одобрения парламентом, поскольку у правительства нет необходимого количества голосов в депутатском корпусе.

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Недовольные этим участники акции протеста затеяли стычки с полицией – бросали камни, поджигали машины. В свою очередь полицейские применили слезоточивый газ.

Французская пенсионная реформа

В январе французское правительство заявило о планах повысить пенсионный возраст в стране с нынешних 62 до 64 лет. Это планируется сделать постепенно до 2030 года.

После этого по Франции прокатилась целая серия народных протестов, которые принимали самые различные формы – от забастовки работников транспорта до уличных беспорядков.

16 марта правительство все-таки утвердило реформу, обойдясь без голосования в парламенте. Для такого решения нашлась лазейка во французской конституции.

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