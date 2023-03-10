"За" проголосовал только один депутат.

В Грузии после массовых митингов решилась судьба закона об "иностранных агентах". Парламент государства отклонил его во втором чтении. "Против" проголосовало большинство депутатов.

Такой информацией поделилась грузинская служба Радио Свобода. Сообщается, что во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния" поддержал только один депутат. Голоса "против" отдали 35 законодателей. Таким образом закон отклонили. Во время заседания депутаты от оппозиции развернули флаги Евросоюза и Грузии сначала рядом со столами, а затем — возле трибуны.

Протесты в Грузии: основная информация

Парламентское большинство партии "Грузинская мечта" 7 марта приняло в первом слушании законопроект, который объявляет часть СМИ и неправительственных организаций "агентами иностранного влияния". Похожий закон действует в России.

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На этом фоне в стране начались массовые протесты. Тысячи людей вышли на улицы Тбилиси, а оппозиционные депутаты поддержали митинги. Чтобы разогнать протестующих, силовики применили слезоточивый газ и водометы. В частности, правоохранители задействовали эти средства при попытке отогнать грузин от здания парламента.

Митингующие выдвинули ультиматум к властям. Они потребовали отменить принятие "российского закона" и освободить всех людей, которых задержали на первой акции протеста.

Парламентское большинство во главе с депутатами "Грузинской мечты" 9 марта заявило, что отозвало скандальный законопроект. Однако в этот же день протесты продолжились.

Люди сначала требовали отпустить задержанных. Грузинские силовики в ответ заявили, что освободили 132 человека, которых схватили во время акций протеста 7 и 8 марта. А затем депутаты от оппозиции выступили за отставку пророссийского правительства и проведение досрочных выборов. По данным СМИ, люди поддержали это заявление одобрительными возгласами.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян пригрозила Грузии ракетным ударом на фоне протестов.

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