Она заявила, что ветирует законопроект об "иноагентах".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об "иноагентах", принятого в первом чтении парламентом страны.

В своем видеообращении к протестующим она сказала, что ветирует этот законопроект. "Я стою здесь, в Нью-Йорке, а позади меня Статуя Свободы. Свобода - это символ, за который всегда боролась Грузия. Я рядом с вами. Сегодня вы представляете свободную Грузию. Грузия, которая видит свое будущее в Европе, никому не позволит это будущее отнять", - сказала президент.

По словам Зурабишвили, это закон не был нужен никому, кроме "диктата Москвы" и его не нужно отправлять в Венецианскую комиссиию. "Там прекрасно знают, что это за закон. Я с первого дня говорила, что будет вето. И вето будет", - добавила она.

Видео дня

Протесты в Грузии: причина

Как известно, сегодня грузинский парламент в первом слушании принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому неправительственные организации и часть СМИ могут быть объявлены "агентами иностранного влияния".

Саломе Зурабишвили в ООН раскритиковала этот законопроект, заявив, что он помешает евроинтеграции Грузии.

Посольство Соединненых Штатов Америки в Тбилиси назвало сегодняшний день "черным днем для грузинской демократии".

Вечером в Тбилиси люди вышли на акцию протеста с флагами Евросоюза. Они скандируют "Нет российскому закону". Известно, что уже произошли столкновения между упротестующими и силовиками.

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