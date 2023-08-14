Дипломатию восстановили для того, чтобы зерновой коридор был возрожден, отметили журналисты.

Российкий диктатор Владимир Путин "в ближайшие дни" посетит Турцию.

Визит лидера россиян на турецкую территорию анонсировало издание Milliyet. Журналисты подчеркнули, что это будет первая поездка Путина в государство, которое является членом НАТО, после того, как РФ развязала полномасштабную войну против Украины.

Турецкое издание отметило, что дипломатия восстановлена для того, чтобы возродить зерновой коридор, и РФ вернулась к соглашению. "Россия ведет свои переговоры с Украиной, США и странами ЕС по этому вопросу через Турцию", - отмечается в материале.

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Что сообщалось о возможном визите Путина в Турцию

Тема визита Владимира Путина в Турцию стала актуальной после того, как турецкое государство 7 июля посетил президент Владимир Зеленский и встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Эрдоган на пресс-конференции с украинским лидером сказал, что настаивает на продлении срока действия зернового соглашения. Кроме того, президент Турции говорил, что в августе ожидает приезда Путина на турецкую территорию. Позже в Кремле сказали, что контакты между Путиным и Эрдоганом возможны.

Напомним, Международный уголовный суд Гааги в марте выдал ордер на арест лидера россиян, его подозревают в причастности к незаконному вывозу украинских детей. Турецкие власти не признают решения МУС и не обязаны арестовывать Путина, поскольку не подписывали Римский устав.

Что нужно знать о зерновой сделке

Украина после полномасштабного вторжения России не могла поставлять продовольствие черноморскими портами, в частности, не экспортировалось зерно.

Летом прошлого года при посредничестве властей Турции и Организации Объединенных Наций было подписано соглашение, которое предусматривало возобновление экспорта зерновых через три украинских порта - "Черноморск", "Одесса" и "Южный".

Россия не раз мешала работе зернового коридора, угрожала выйти из соглашения, но несмотря на это действие соглашения много раз продлевали. В последний раз срок соглашения истек 17 июля. РФ сорвала сделку, и угрожала не пропускать суда в украинские порты. Кроме того, российские захватчики нанесли ряд мощных ударов по украинской портовой инфраструктуре.

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