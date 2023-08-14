Российкий диктатор Владимир Путин "в ближайшие дни" посетит Турцию.
Визит лидера россиян на турецкую территорию анонсировало издание Milliyet. Журналисты подчеркнули, что это будет первая поездка Путина в государство, которое является членом НАТО, после того, как РФ развязала полномасштабную войну против Украины.
Турецкое издание отметило, что дипломатия восстановлена для того, чтобы возродить зерновой коридор, и РФ вернулась к соглашению. "Россия ведет свои переговоры с Украиной, США и странами ЕС по этому вопросу через Турцию", - отмечается в материале.
Что сообщалось о возможном визите Путина в Турцию
Тема визита Владимира Путина в Турцию стала актуальной после того, как турецкое государство 7 июля посетил президент Владимир Зеленский и встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Эрдоган на пресс-конференции с украинским лидером сказал, что настаивает на продлении срока действия зернового соглашения. Кроме того, президент Турции говорил, что в августе ожидает приезда Путина на турецкую территорию. Позже в Кремле сказали, что контакты между Путиным и Эрдоганом возможны.
Напомним, Международный уголовный суд Гааги в марте выдал ордер на арест лидера россиян, его подозревают в причастности к незаконному вывозу украинских детей. Турецкие власти не признают решения МУС и не обязаны арестовывать Путина, поскольку не подписывали Римский устав.
Что нужно знать о зерновой сделке
Украина после полномасштабного вторжения России не могла поставлять продовольствие черноморскими портами, в частности, не экспортировалось зерно.
Летом прошлого года при посредничестве властей Турции и Организации Объединенных Наций было подписано соглашение, которое предусматривало возобновление экспорта зерновых через три украинских порта - "Черноморск", "Одесса" и "Южный".
Россия не раз мешала работе зернового коридора, угрожала выйти из соглашения, но несмотря на это действие соглашения много раз продлевали. В последний раз срок соглашения истек 17 июля. РФ сорвала сделку, и угрожала не пропускать суда в украинские порты. Кроме того, российские захватчики нанесли ряд мощных ударов по украинской портовой инфраструктуре.