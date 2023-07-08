Пока точно неизвестно, когда Путин и Эрдоган могут пообщаться, сообщил спикер российского диктатора.

Российский диктатор Владимир Путин может пообщаться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Пока нет договоренностей о встрече Путина и Эрдогана, приводит заявление спикера лидера россиян Дмитрия Пескова ТАСС. "Контакты возможны. Точных дат пока нет", - заявил пресс-секретарь диктатора.

Тема встречи стала актуальна после визита президента Владимира Зеленского в Турцию, который состоялся 7 июля. На совместной пресс-конференции с главой Украины Эрдоган заявил, что настаивает на продлении зерновой сделки, которую не хочет пролонгировать российская сторона. По словам президента Турции, он ожидает, что Путин посетит турецкую территорию в августе.

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Стоит отметить, что в марте 2023-го Международный уголовный суд Гааги выдал ордер на арест Путина, поскольку он может нести личную ответственность за незаконную депортацию детей из Украины.

Турецкая сторона не подписывала Римский устав, поэтому не признает решение МУС и не обязана арестовывать российского диктатора.

Что такое зерновая сделка - самое важное

После того, как РФ 24 февраля 2022 года совершила полномасштабное вторжение в Украину, украинские черноморские порты не могли работать и поэтому с нашей территории, в частности, не могло поставляться зерно.

Летом при посредничестве турецкой власти и Организации Объединенных Наций была подписана сделка, которая предполагала возобновление экспорта зерновых через три порта - "Одесса", "Черноморск" и "Южный". РФ не раз мешала работе зернового коридора и грозилась отказаться от продления срока действия этого соглашения. Между тем срок действия договора не раз продляли, и теперь он истекает 18 июля.

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