Мартовские "выборы президента" окончательно развеяли у Запада сомнения в том, что Россия - это диктатура.

После фарса с так называемыми выборами в России западные СМИ практически перестали титуловать Владимира Путина "президентом". Теперь его все чаще называют "диктатором" и "тираном".

"Кремлевский диктатор хочет ударить", — так фотографию с Путиным подписал немецкий таблоид Bild.

Издание использует это определение и его синонимы (тиран, деспот) и в других своих статьях о Путине, практически отказавшись от термина "президент".

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Словом "диктатор" теперь титулует Путина и британская газета The Telegraph.

Британский таблоид The Sun пошел еще дальше и регулярно упражняется в гораздо более экстравагантных определениях – "параноик", "сумасшедший деспот", "безумный Влад".

Многие СМИ, отказавшись от термина "президент" используют в отношении Путина более нейтральное определение "глава Кремля" и его синоними ("шеф Кремля", "начальник Кремля" и т.п.) Так, в частности, поступает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung и многие другие немецкие издания.

Так же Путина называют французские газеты Le Monde и Liberation.

"Выборы президента" в России

Как писал УНИАН, 15-17 марта в России состоялось трехдневное голосование в рамках очередных "выборов президента". Российский Центризбирком сумел завершить подсчет голосов меньше чем за сутки и по результатам обработки 100% протоколов объявил победителем Владимира Путина.

Помимо невероятной скорости подсчета голосов показательными стали и сами результаты. Диктатору "нарисовали" абсурдные показатели народной поддержки, невозможные в нормальной демократической стране – более 87%. Не менее нелепыми были и показатели явки избирателей – более 77%.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что это были "выборы без выбора". Спикер немецкого МИД сообщил, что в его ведомстве Путина больше не будут называть "президентом".

МИД Франции опубликовал заявление, в котором сообщил о непризнании результатов российского голосования.

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