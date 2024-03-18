Во Франции отдельно осудили голосование на оккупированных территориях Украины.

Франция не признает так называемые выборы президента РФ, которые закончились вчера, и осуждает многочисленные нарушения международного права и принципов честного избирательного процесса. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции.

"Избирательный процесс в России проходил на фоне усиления давления на гражданское общество и любые формы оппозиции режиму, все большего ограничения свободы слова и запрета деятельности независимых СМИ", - говорится в заявлении.

Во французском МИД подчеркнули, что оппозиционер Алексей Навальный умер незадолго до этих выборов "из-за ужесточения условий его содержания российскими властями", а кандидатов, которые выступали против войны в Украине, не допустили к участию в выборах.

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"Международные стандарты относительно равного доступа кандидатов к СМИ во время кампании не соблюдены. Опять условия для свободных, плюралистических и демократических выборов не были выполнены", - заявили в МИД.

Отмечается, что Россия не допустила на выборы независимых наблюдателей от ОБСЕ. Вопиющим нарушением международного права также стало проведение российских выборов на оккупированных территориях Украины, Грузии и Молдовы.

"Франция не признает и никогда не признает проведение этих так называемых "выборов" и их результаты", - говорится в заявлении

Выборы президента РФ: последние новости

Как писал УНИАН, российский Центризбирком меньше чем за сутки закончил подсчет голосов на "выборах президента". По результатам обработки 100% протоколов, победителем вполне ожидаемо был назван диктатор Владимир Путин.

Комментируя российские "выборы", министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что волеизъявление не было настоящим. По ее словам, это были "выборы без выбора". Спикер немецкого МИД сообщил, что в его ведомстве Путина не будут называть "президентом".

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