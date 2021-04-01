Грузинская оппозиция возмущена его заявлениями о том, что Абхазия больше никогда не будет частью Грузии.

31 марта в центре Тбилиси произошли столкновения протестующих с полицией из-за приезда российского журналиста Владимира Познера.

Об этом сообщает телеканал Рустави 2.

Известный телеведущий прилетел в Грузию с друзьями, чтобы отпраздновать день рождения 1 апреля. Протестующие собрались под зданием отеля Vinotel Boutique Hotel.

Протестующие пытались прорваться в отель, но их остановила полиция. Позже начались столкновения активистов с силовиками, здание отеля забросали яйцами.

Впоследствии Владимир Познер покинул через полицейский кордон Vinotel Boutique Hotel и перебрался в отель Rooms, у которого также начали собираться участники протеста. Часть из них заявили, что собираются ночевать у отеля, чтобы Познер покинул Грузию.

Почему активисты протестуют против приезда Познера

Грузинская оппозиция возмущена его заявлениями о том, что Абхазия больше никогда не будет частью Грузии.

"И хотя это, конечно, не научное исследование, но такое у меня было ощущение, что вообще абхазцы не очень хотели быть частью Грузии", - заявил Познер в 2017 году.

Абхазия - это непризнанная самопровозглашенная республика, которая находится под военным контролем России. Большинство стран мира признает регион автономной республикой в составе Грузии.

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Автор: Олег Давыгора