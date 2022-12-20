Для его сопровождения с аэродрома в Барановичах был поднят истребитель.

Президент России Владимир Путин улетает из Беларуси, куда прибыл для встречи с Александром Лукашенко 19 декабря 2022 года. Это был его первый визит в страну с 2019 года.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", в 00:59 (23:59 по Киеву – ред.) из Национального аэропорта "Минск" вылетел самолет Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022. Для его сопровождения с аэродрома в Барановичах былподнятистребитель.

А всё дело в том, что по нашим данным, именно на этом борту из Беларуси улетает Путин. Примечательно, что до этого он около двух часов провел вместе с Лукашенко в резиденции "Озерный", что в Острошицком Городке под Минском. И да, Лукашенко поехал провожать его в аэропорт, прямо к самолёту", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что российские министры Шойгу и Лавров уже улетели в РФ. Глава Минобороны РФ вылетел из Национального аэропорта "Минск" в 22:29 (21:29 по Киеву – ред.), а Лавров вылетел оттуда же в 23:27 (22:27 по Киеву – ред.) на другом самолете.

Визит Путина в Беларусь

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что во время визита в Минск российский диктатор Владимир Путин давил на Александра Лукашенко, чтобы тот позволил направить белорусские войска на войну против Украины. Он отметил, что ни у Лукашенко, ни у белорусского народа нет большого желания вступать в войну против Украины.

В Институте изучения войны заявили, что встреча Путина с Лукашенко, вероятно, является частью усилий противника, направленных на создание информационных условий для нового этапа войны против Украины.

Ранее в СМИ появилась информация, что самопровозглашенный президент Беларусь Александр Лукашенко пытался сорвать визит Путина в Минск. У него заявили, что Лукашенко якобы болен гриппом, но Путин не поверил.

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