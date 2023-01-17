В Казахстане граждан РФ уравняли в правах с остальными иностранцами.

Казахстан резко ужесточил правила пребывания в стране для граждан России – теперь не больше 90 дней за полгода. Соответствующее постановление опубликовало правительство Казахстана.

Начиная с 27 января, гражданам стран Евразийского экономического союза (Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан) нельзя будет задерживаться в Казахстане больше чем на 90 дней в течение любого периода длительностью 180 дней. В случае нарушения иностранца не пустят в страну при следующем визите.

Это ограничение не касается тех, кто оформил разрешение на временное проживание.

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Следует отметить, что ранее единственным ограничением для россиян и граждан других стран ЕвразЭС в Казахстане было требование хотя бы раз за три месяца обновить срок легального пребывания в стране. Для этого было достаточно пересечь границу и тут же вернуться назад. Такой метод называется "визаран".

Война в Украине – позиция Казахстана

Казахстан формально является одним из ближайших военных союзников и экономических партнеров РФ. Он входит в российский "аналог НАТО" – ОДКБ и Евроазиатский экономический союз.

Однако Казахстан сразу отказался участвовать в войне против Украины и заявил о нейтралитете. Также Казахстан отказался признать "независимость" созданных Россией псевдообразований на территории РФ и их последующую аннексию.

После того, как в России объявили "частичную мобилизацию", сотни тысяч российских мужчин выехали в Казахстан, что создало определенную напряженность в стране.

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