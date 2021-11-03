Новоизбранная депутат нью-йоркского горсовета родилась в Черновцах.

Уроженка Черновцов Инна Верникова одержала победу на выборах в муниципальный совет Нью-Йорка, которые состоялись вчера, 2 ноября.

Как сообщил корреспонденту УНИАН одноклассник Верниковой, председатель правления Еврейской общины Черновицкой области Леонид Мильман, 37-летняя бывшая черновчанка баллотировалась в депутаты горсовета Нью-Йорка от Республиканской партии на избирательном округе №48.

"Сегодня на выборах в Нью-Йорке заслуженно победила Инна Верникова. Она родилась и много лет прожила в Черновцах. Искренние поздравления, одноклассница!", – написал Мильман на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Верникова родилась в Черновцах и училась в местной школе №41. Когда девочке исполнилось 12 лет, она вместе со своей семьей переехала на постоянное жительство в США.

Верникова работает адвокатом и владеет собственной фирмой, которая занимается гражданскими и миграционными судебными делами. Высшее образование бывшая черновчанка получила во Флориде.

Напомним, в начале ноября прошлого года стало известно, что рожденная в Черниговской области, а ныне – американка, Виктория Спартц попала в Палату представителей США от 5-го округа штата Индиана.

Справка УНИАН. Муниципальный совет Нью-Йорка (New York City Council) – это законодательный орган власти Нью-Йорка, в состав которого входят по одному члену с 51-го муниципального округа.

Автор: Николай Кобылюк