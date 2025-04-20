Американцы недовольны политикой нового президента США.

Тысячи американцев вышли на протесты 19 апреля. Они выступили против политики президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов, гражданских свобод, сокращения рабочих мест и ряда других вопросов.

Издание The New York Times пишет, что по словам одного из организаторов, на субботу запланировали более 700 мероприятий от Джексонвилля (штат Флорида) до Лос-Анджелеса, а в Нью-Йорке участники марша в Мидтауне Манхэттена заполнили 15 кварталов Мэдисон-авеню.

Участники выступали против президента, который, по их словам, попирает гражданские свободы и верховенство закона, а также чрезмерно усердствует в вопросах иммиграции, сокращения федеральных рабочих мест, экономики и других областях. Перед Белым домом протестующие неоднократно выкрикивали: "Позор!"

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Многие демонстранты ругали администрацию за то, что она не вернула в США Килмара Армандо Абрего Гарсию, жителя Мэриленда, который, по мнению судов, был несправедливо депортирован в Сальвадор. Представители Трампа утверждают, что Гарсия был членом сальвадорской банды MS-13, но он отрицает это утверждение.

Аарон Бурк, который присутствовал на митинге в Вашингтоне, сказал, что его беспокоит, что администрация не остановится на депортации нелегальных иммигрантов без соблюдения процессуальных норм и будет сажать в тюрьму и депортировать граждан США. По словам участника акции, его дочь - трансгендер, и что его больше всего беспокоит дегуманизация меньшинств.

Сотни людей вышли на улицы Джексонвилля, чтобы выразить протест по ряду причин, включая нападки президента на сообщество L.B.G.T.Q. и желание правительства изменить Закон о видах, находящихся под угрозой исчезновения.

В Цинциннати тысячи людей прошли мирным маршем по центру города. Мэр города Афтаб Пуреваль осудил администрацию Трампа за сокращение федеральных работников, введение пошлин и неправильное управление экономикой, заявив, что все, в чем нуждаются рабочие семьи, станет дороже.

Праздник в Конкорде, штат Массачусетс, посвященный 250-летию начала Американской революции, не был частью протестов, но некоторые люди воспользовались случаем, чтобы провести параллели между тем временем и сегодняшним днем. 65-летний Конан Уолтер стоял с большим плакатом со словами "Остановите фашизм сейчас".

Американцы недовольны Трампом

Результаты соцопросов свидетельствуют о постепенном разочаровании и откровенном недовольстве американцев первыми месяцами Дональда Трампа на посту президента. В частности людей возмущает, что Трамп перед выборами обещал снижение цен, а взамен развязал торговые войны со всем миром, спровоцировав рост цен.

5 апреля в США начались масштабные уличные протесты против политики Трампа и его администрации. Антиправительственные мероприятия прошли в Вашингтоне, аналогичные акции запланированы в еще 1200 городах во всех 50 штатах, а также в Канаде и Мексике.

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