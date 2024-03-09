Дискуссии относительно общего аграрного будущего Украины в ЕС продолжаются.

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис пояснил, что проблемы на границе Украины с Польшей - это краткосрочное следствие войны с Россией. А точнее, эхо от блокирования черноморских коридоров и нарушения торговых потоков.

Сейчас сельское хозяйство - это в целом единственный сектор, с которым вообще есть проблемы в контексте будущего Украины в ЕС, подчеркнул высокий еврочиновник в интервью УНИАН.

"Я не вижу никаких серьезных проблем вне сельского хозяйства, потому что уже сейчас мы полностью либерализовали доступ к рынку ЕС для всех украинских товаров, и никаких проблем в любом другом секторе нет", - заявил Домбровскис.

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С точки зрения ЕК, это весьма хороший показатель для Киева, добавил он. Чиновник напомнил, что сейчас идут активные дискуссии относительно будущей совместной аграрной политики с Украиной как потенциального кандидата в ЕС. "Очевидно, нам нужно будет провести эти дискуссии и по другим секторам", - уточнил Домбровскис.

В то же время плодотворная работа над упомянутым курсу продолжается, для ЕК ясно следующее:

"Что стратегический выбор сделан: будущее Украины в ЕС. И поэтому мы уже сейчас работаем над интеграцией Украины в единый рынок"

Что нужно для деблокады границы с Польшей

Домбровскис также комментировал УНИАН - сейчас процессы по деблокаде границы тормозят именно польские чиновники. Он привел пример, как Румыния ввела модель разрешений на экспорт зерна из Украины. По итогам, государство избежало "скачков" на своих рынках.

То есть украинское зерно там не создает дестабилизирующего эффекта, поэтому, если Польша рационально подойдет к ситуации, никакой проблемы не будет.

Также чиновник прокомментировал усилия ЕК по противодействию России. В частности, уточнил, когда Европа "поставит крест" на импорте еды из РФ и назвал страну, которая меньше всего сотрудничает в контексте антироссийских санкций.

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