Он привел пример Румынию, с которой получилось договориться без драки за зерно.

У Украины есть перспективы договориться с Польшей о деблокаде границы без драки за зерно и "скачков" в импорте, но все зависит от политической воли чиновников.

Необходимо, чтобы польское правительство проявило желание что-то делать. На примере Румынии очевидно, что ввести эффективную модель разрешений на экспорт - не какая-то неразрешимая задача, акцентировал в интервью УНИАН исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

"Что ж, я считаю, что если бы к этой ситуации подходили рационально, она бы уже была решена. Это не какая-то неразрешимая задача. Мы это видим на примере Румынии, которая, при участии Еврокомиссии, ввела модель введения разрешений на экспорт. И мы видим, что она работает", - сказал он.

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Чиновник пояснил, что транзитные дороги Румынии также являются одними из главных в контексте "Путей солидарности" ЕС, к которым относится и Польша. Однако, благодаря эффективному применению упомянутой модели, страна смогла избежать "скачков" импорта на румынских рынках. То есть украинское зерно там не создает дестабилизирующего эффекта, подчеркнул он.

"Итак, способы решения этой проблемы есть. Но необходимо, чтобы правительство страны проявляло желание ее решить", - акцентировал Домбровскис.

Высокий еврочиновник подчеркнул:

"Польша уже запретила импорт украинского зерна, поэтому против чего там протестуют фермеры?"

Сейчас ЕК пытается вести с ними стратегический диалог, приняли некоторые краткосрочные меры. Работа по этому направлению продолжается, уточнил он.

В среду может открыться один из путей на границе

Напомним, 9 февраля фермеры Польши возобновили блокирование польско-украинской границы, мешая импорту сельскохозяйственной продукции из Украины и останавливая движение не только "аграрных" грузовиков.

В то же время сегодня в ГПСУ уточнили, что уже в среду (13 марта) поляки могут временно разблокировать движение в направлении пункта пропуска "Краковец". Также представитель ведомства Демченко уточнил, какие очереди наблюдаются на границе сегодня.

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