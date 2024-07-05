Россия сместилась на второе место.

Население Венгрии считает, что Украина представляет для них большую угрозу, чем Россия. Согласно опросу аналитического центра Policy Solutions, о результатах которого публикует издание Telex, венгры считают наибольшей угрозой Украину (51%). За ней следуют Россия (46%), Китай (34%) и США (34%).

Опрос был проведен весной этого года и его результаты существенно отличаются от предыдущего опроса в 2023 году - тогда венгры все еще считали Россию самой большой угрозой – на 12 процентных пунктов больше, чем Украину.

По словам исследователей, среди венгерского населения больше всего за последний год ухудшилось восприятие Украины среди других государств. Это касается всех респондентов, независимо от их политической принадлежности.

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По сравнению с исследованием 2023 года, среди венгров также ухудшилось отношение к украинским беженцам. Сейчас только 17% респондентов чувствовали бы себя хорошо, если бы по соседству поселились украинские беженцы, тогда как каждый второй респондент (49%) чувствовал бы по этому поводу плохо.

Что касается общего отношения к России, то более четверти опрошенных (27 процентов) считают, что в интересах страны сблизиться с Россией и отдалиться от Евросоюза. При этом относительное большинство венгерского общества (43 процента) по-прежнему отвергает более тесное сотрудничество с россиянами. Однако по сравнению с 2021 годом сторонников сближения с Россией вдвое больше - 27 процентов вместо 13 процентов.

Опрос общественного мнения был проведен между 1000 человек, охваченных в ходе личного опроса, представляли взрослое население страны по возрасту, полу, образованию и типу поселения.

Война в Украине - отношение европейцев

В то время как большинство украинцев верит, что Киев победит в войне с российскими войсками, европейцы настроены более скептически - примерно от трети до половины опрошенных считают, что война завершится урегулированием путем переговоров, а 31% респондентов видят победу России вероятной. Из опрошенных стран ЕС только в Эстонии мнение о победе Украины было преобладающим - 38%.

Напомним, сегодня, 5 июля, премьер Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву для встречи с Владимиром Путиным и обсуждения идеи мирных переговоров.

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