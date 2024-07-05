Орбан заявил, что Венгрия не может взять на себя ответственность за переговоры, поскольку не имеет ни мандата, ни политического веса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, как видит роль своей страны в мирных переговорах в российско-украинской войне. Как пишет Telex, Орбан в интервью на государственном радио заявил, что переговорами будут заниматься большие страны, но Венгрия "может быть "хорошим орудием в руках людей, которые хотят мира".

При этом Орбан сказал, что Европа "могла бы сделать больше, чтобы продвинуть нас к миру".

"Венгрия не может взять на себя ответственность за это, у нас нет ни мандата, ни международного политического веса, у нас нет национального продукта, армии и так далее, но мы можем быть хорошим инструментом в руках Бога, мы можем быть хорошим инструментом в руках людей, которые хотят мира", - заявил Орбан.

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Он также сказал, что президент Украины Владимир Зеленский был "недоволен" идеей мирных переговоров. По его словам, все опасаются, что, когда будет достигнуто соглашение о прекращении огня, другая сторона воспользуется этим.

В интервью не упоминались сообщения СМИ о том, что Орбан встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве в пятницу.

В то же время Сабольч Паньи, журналист VSquare и Direkt36 на X, сообщил, что правительственный самолет Airbus A-319, который доставит премьер-министра Виктора Орбана в Москву, около 9 утра вылетел из Будапешта.

По словам источника VSquare, премьер-министр Венгрии посетит Кремль и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Визит Орбана в Киев

Как сообщал УНИАН, 2 июля Орбан совершил первый за 12 лет визит в Украину. В Киеве он встретился с президентом Владимиром Зеленским, они обсудили отношения между странами.

Также Орбан призвал Украину прекратить огонь на фронте и пойти на переговоры с россиянами.

Президент Украины в свою очередь отметил, что считает приезд премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Украину хорошим сигналом, однако считает, что нельзя просто говорить о прекращении огня, нужен план.

Напомним, Венгрия 1 июля начала полугодовое председательство в Совете Европейского Союза, которое продлится до 31 декабря 2024 года.

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