Вскоре будет начат процесс оперативного планирования деятельности группы, по завершению чего она сможет начать работу.

Сегодня, 11 января, в Стамбуле (Турция) был подписан Меморандум о взаимопонимании между правительствами Республики Болгария, Румынии и Турецкой Республики по созданию Черноморской военно-морской противоминной группы (MSM Black Sea).

Как сообщило Министерство обороны Болгарии, после одобрения меморандума на национальном уровне и другими сторонами-участницами вскоре будет начат процесс оперативного планирования деятельности MCM Black Sea. После его завершения группа противоминной борьбы сможет начать выполнение реальных действий.

Отмечается, что изначально MCM Black Sea предусматривает участие противоминных кораблей только трех государств Черноморского союза. Для устранения минной угрозы действия преимущественно будут проводиться в территориальных водах и исключительных экономических зонах стран-участниц.

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Исполнительным органом для принятия решений, управления, консультаций и общего руководства проведением противоминных операций будет Комитет военно-морской противоминной группы в Черном море, состоящий из командующих военно-морских сил трехстрановых участников. На основании принятых Комитетом решений будет составлен план-график ведения действий на отдельных направлениях с указанием сил, запланированных к участию на соответствующий период активизации группировки (не более 4 периодов по 15 суток в течение одного календарного года).

Коалиция стран по разминированию Черного моря

Создание группы противоминной защиты было инициировано Турцией в августе 2023 года. Ее основной задачей является обеспечение безопасности морских путей в Черном и противодействие минной угрозе, возникшей после российской агрессии против Украины.

В ноябре 2023 г. стало известно, что Турция, Румыния и Болгария приближаются к Соглашению о создании совместных сил для обезвреживания мин, попадающих в их части Черного моря в результате вторжения России в Украину.

Минно-тральные силы не будут считаться операцией НАТО, но станут первой крупной совместной акцией черноморских союзников с тех пор, как президент Владимир Путин приказал начать войну против Украины в феврале 2022 года.

Уже в декабре министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер анонсировал, что Болгария, Румыния и Турция планируют 11 января в Стамбуле подписать совместное соглашение о разминировании акватории Черного моря.

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