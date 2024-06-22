Отмечается, что уступка Будапешта не меняет позицию венгерского правительства.

27 стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций, которые затрагивают поставки российского СПГ. Правительство Венгрии в этот раз не блокировало ограничения в обмен на защиту проекта АЭС "Пакш-2".

Венгерская служба Радио Свобода сообщает, что правительство выводило АЭС Paks II из-под действия санкций и в предыдущих пакетах, но всегда в индивидуальном порядке. Теперь же на нее будут распространяться общие гарантии.

"Эта уступка не меняет позицию венгерского правительства, выступающего против всех санкций по ядерной тематике, включая санкции против руководителей "Росатома" за их роль в оккупации и эксплуатации Россией Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

Видео дня

Ранее Будапешт не поддерживал никаких карательных мер против российского газового сектора по соображениям безопасности поставок. Отказ от блокировки ограничений ЕС замечательное событие несмотря на то, что принятые меры не затрагивают транспортировку российского СПГ в Европу, а лишь запрещают реэкспорт в третьи страны из европейских портов. Они также запрещают инвестиции в российские СПГ-проекты, особенно в Северном море.

Европейские санкции, скорее всего, заставят Москву пересмотреть свою бизнес-модель и использовать новые маршруты для доставки газа на азиатские рынки. Речь идет о пути через Северный Ледовитый океан, но для этого потребуются специальные ледокольные суда.

У Венгрии была еще одна серьезная оговорка по поводу предложения о санкциях, а именно обязательство европейских материнских компаний, присутствующих в России, следить за соблюдением санкций своими дочерними компаниями. Это стало бы проблемой, в частности, для OTP, которая имеет большой интерес в России. В итоге, судя по всему, предложение было смягчено, чтобы заинтересованные европейские инвесторы не увидели в нем угрозы.

14-ый пакет санкций ЕС - последние новости

ЕС 14 июня не смог согласовать 14-й пакет санкций против России из-за того, что Германию не устроил пункт об ответственности европейских компаний за нарушение ограничений.

20 июня стало известно, что послы стран-членов Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против РФ в ответ на российскую агрессию против Украины. Отмечается, что в этот раз будет предусмотрен полный запрет на вход в европейские порты для кораблей "теневого" нефтяного флота России.

Вас также могут заинтересовать новости: