Послы планировали обсудить и определиться с этим вопросом 14 июня, но тему санкций в последний момент сняли с повестки дня.

Европейский Союз не смог согласовать 14-й пакет санкций против России из-за того, что Германию не устроил пункт об ответственности европейских компаний за нарушение ограничений. Следующее обсуждение санкционного пакета в отношении России запланировано на 19 июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Отмечается, что официальные лица из 27 стран ЕС больше месяца обсуждали пакет, включающий запрет на перевалку российского СПГ и план возложить на операторов ЕС ответственность за нарушение санкций дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.

По словам журналистов, послы должны были обсудить и определиться с этим вопросом 14 июня вечером, но тему санкций в последний момент сняли с повестки дня заседания. Венгрия, ближайший союзник России в ЕС, похоже, была готова принять пакет санкций, для которого требуется единодушие блока. Однако дипломаты ЕС заявили, что Германия выразила предостережение относительно влияния на свою отрасль оговорки в отношении дочерних компаний и партнеров в третьих странах.

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Согласно пакету санкций, ЕС также запретил посещать свои порты кораблям, которые способствовали военным действиям России. Это может включать транспортировку товаров, которые приносят значительный доход для России, товаров или технологий, используемых в секторе обороны и безопасности, или транспортировку топлива за пределами системы ограничения цен G7.

Санкции против РФ

Ранее УНИАН писал, что Европейский Союз готовит 14-й пакет санкций против России, согласно которому ограничения впервые будут введены против российского сжиженного газа, хотя прямого запрета на импорт российского СПГ в ЕС не предусмотрено.

Агентства dpa и AFP 13 июня сообщили, что Германия блокирует новые санкции ЕС против России. Один из чиновников ЕС заявил, что Германия в последнее время производит впечатление "новой Венгрии". Ранее именно Будапешт тормозил принятие новых антироссийских санкций на уровне ЕС.

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