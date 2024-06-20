Ограничения впервые коснутся поставок сжиженного природного газа.

Послы стран-членов Европейского союза согласовали 14-й пакет санкций против РФ в ответ на российскую агрессию против Украины, сообщает бельгийское председательство в Совете ЕС в соцсети X.

"Послы ЕС только что согласовали мощный и значительный 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины. Этот пакет предусматривает новые целевые меры и максимизирует влияние существующих санкций путем устранения лазеек", – говорится в сообщении.

По информации Politico, санкции будут касаться российской газовой промышленности. Ограничения не коснутся российского экспорта сжиженного природного газа в ЕС. Зато они запретят портам ЕС перепродавать российский газ после его поступления и заблокируют финансирование запланированных в России терминалов газа в Арктике и Балтии.

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"ЕС ударит по России беспрецедентными санкциями против ее прибыльного газового сектора, по словам Бельгии, которая председательствует в ЕС, – когда-то немыслимый шаг, который может вытянуть сотни миллионов из военного сундука Москвы. Это выдающийся момент для ЕС. С момента полномасштабного вторжения блок оставлял российский газ без санкций", – говорится в тексте Politico.

Издание также отмечает, что главными противниками этих санкций была Венгрия и Германия. В частности, Будапешт несколько недель угрожал наложить вето на решение ЕС, поскольку страна выступает против большинства дополнительных энергетических санкций против России. Зато Берлин не выступал против ограничений для России, но был обеспокоен "новыми обязательствами для экспортеров ЕС".

Санкции против России

Накануне Reuters сообщал, что новый пакет санкций ЕС против России "завис" из-за Германии. Тогда отмечалось, что Берлин оставался блокирующей силой, несмотря на изъятие пункта, который Германия считала проблематичным.

Сам Шольц заявлял, что Германия - это не "новая Венгрия", и отрицал обвинения в блокировании нового пакета санкций ЕС против России. Он также отметил, что пакет "не заблокирован" и что страны "обсуждают детали".

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