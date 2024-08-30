В частности венгерский политик уже встретился с гендиректором российского "Газпрома".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после того, как встретился с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе, на следующий день улетел в Россию. О своем визите к стране-агрессору венгерский политик сообщил в Facebook.

В частности сначала он сообщил, что прибыл в Санкт-Петербург.

Позже Сийярто написал, что энергетическая безопасность Венгрии "не гарантируется без российского газа".

Видео дня

"Дело не в идеологии, дело в физике и математике. Сегодня Европе нужно мужество, чтобы сказать об этом, но Венгрия довольна российским энергетическим сотрудничеством, что является одной из гарантий продовольственной безопасности страны", - добавил министр.

По его словам, 1 октября начнется новый газовый год и отопительный сезон.

"Наша ответственность теперь понятна: обеспечить отопление венгерских домов. Встреча с генеральным директором "Газпрома" Алексеем Миллером", - подчеркнул Сийярто.

Последние скандальные заявления Петера Сийярто

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Польшу в лицемерии. По его словам, страна тайно ведет торговлю с Россией на миллиарды долларов.

"Наши польские братья тихо делают то же самое, поэтому они не должны критиковать нас за то, что мы говорим об этом открыто и честно", - сказал политик.

Также Сийярто заявил, что предоставление Венгрией разрешения гражданам РФ и Беларуси въезжать в Европейский Союз без проверок не несет никакого риска для безопасности с точки зрения Шенгенской зоны. Он добавил, что "наши североевропейские и балтийские коллеги продолжают кампанию лжи против Венгрии".

Вас также могут заинтересовать новости: