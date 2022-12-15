Также санкции введены против 17 дочерних компаний российского "ВТБ банка".

Соединенные Штаты Америки ввели ограничительные меры против одного из богатейших российских олигархов Владимира Потанина, близкого соратника президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом говорится в заявлениях на сайте Департамента казначейства США (Министерства финансов) и Государственного департамента. В частности, Управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства США добавляет в санкционный "список специально определенных граждан и заблокированных юридических лиц" 18 имен, связанных с сектором финансовых услуг РФ.

Цель применения новых ограничительных мер – еще больше ограничить способность правительства РФ финансировать войну против Украины.

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"Путем применения санкций в отношении дополнительных главных российских банков мы продолжаем углублять изоляцию России от глобальных рынков", - заявил заместитель министра финансов США по вопросам финансовой разведки и противодействия терроризму Брайан Нельсон.

Он добавил, что сегодняшние санкции, принятые совместно с международными партнерами, будут еще больше препятствовать способности режима Путина финансировать его ужасную войну против Украины.

Сообщается, что санкции введены против одного из богатейших российских олигархов Потанина и связанных с ним лиц, а также российского коммерческого банка "Росбанк", который Потанин приобрел в этом году.

Ранее против "Росбанка" санкции ввели Великобритания и Канада. Российский "Центральный банк" считает "Росбанк" системно важным кредитным учреждением для правительства РФ. Также под санкции попали три близких члена семьи Потанина и его компания Interros.

Яхта Потанина под названием Nirvana определена как заблокированное имущество. Кроме того, под санкции попали 17 дочерних компаний российского "ВТБ банка", являющегося вторым крупнейшим банком России.

Также Госдепартамент США ввел санкции против российских должностных лиц, которые помогали российскому вторжению в Украину и установлению контроля над оккупированной украинской территорией, в том числе 29 российских глав регионов и губернаторов, двух членов их семей и компании, принадлежащей одному из членов семей.

Эти губернаторы осуществляют надзор и призыв российских граждан в связи с последним указом о мобилизации. Кроме того, санкции введены против шести марионеточных лиц и одной организации, действующих от имени Кремля на территории Украины.

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