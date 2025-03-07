Эти данные позволят Украине обеспечить раннее предупреждение о нападении и определенный потенциал глубокого удара по России.

Великобритания продолжит поставлять Украине разведданные после прекращения поставок от США, хотя эти возможности будут более ограничены. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что Великобритания также продолжит поставлять Украине свой анализ необработанных данных, хотя в соответствии с практикой разведки она не будет передавать информацию США, полученную в рамках соглашений об обмене между двумя странами.

"Они не столь далеко идущи, как возможности США, не в том же масштабе и не способны занять их место", – сказал источник издания. В то же время они позволят Украине обеспечить раннее предупреждение о нападении и определенный потенциал глубокого удара по России.

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Разведданные, собранные со спутников, наземных станций, самолетов-разведчиков, таких как Rivet Joint, и даже тайно развернутых наземных войск, собираются и передаются Украине вместе с материалами из открытых источников, чтобы обеспечить возможность нанесения разрушительных глубоких ракетных и беспилотных ударов по России.

Последствия прекращения разведданных от США – мнения экспертов

Дктор Джейд МакГлинн из Королевского колледжа Лондона предположила, что решение США прекратить поставку разведданных может облегчить России возобновление застопорившегося наступления на Харьков.

Кроме того, есть опасения, что Украине будет трудно обнаружить запуск бомбардировщиков с российских авиабаз и приближающиеся ракеты.

При этом редактор Defence Express Валерий Рябых отметил, что, по его мнению, заморозка разведданных означает, что Украина больше не сможет обнаруживать приближающиеся баллистические ракеты "Искандер-М" и их северокорейские аналоги, KN-23 и KN-24.

Однако он предположил, что прекращение не окажет существенного влияния на ситуацию на линии фронта. "У нас есть собственные офицеры разведки, спутниковые службы и агенты в России. Этого достаточно, чтобы поразить стационарные объекты в глубине Российской Федерации", — сказал он.

Институт изучения войны заявил, что решение США "нанесет ущерб способности Украины защищать себя от продолжающихся российских атак", и отметил, что успешные дальние удары украинских военных теперь будет сложнее осуществить.

Остановка разведывательных данных для Украины - новости

Как сообщал УНИАН, США прекратили делиться всеми разведданными с Украиной. По информации Sky News, обмен всеми данными был прекращен 5 марта.

Также сообщалось, что из-за остановки предоставления разведданных Украина перестала получать данные для нацеливания HIMARS.

В то же время Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция готова предоставлять Украине разведывательные данные.

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