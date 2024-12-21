Выяснилось, что власти Саудовской Аравии предупреждали Германию на счет человека, который устроил наезд на людей на рождественской ярмарке.

Среди пострадавших в результате наезда автомобиля на людей на рождественской ярмарке в Магдебурге есть гражданка Украины.

Как сообщили в Минстерстве иностранных дел Украины, в настоящее время украинка 1972 года рождения, находится в тяжелом состоянии в одной из немецких больниц. Украинское посольство и консулы оказывают необходимую помощь.

Кроме того, как уточняется в заявлении местных властей, среди погибших есть и маленький ребенок. По словам премьер-министра земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, более 200 человек получили ранения, многие из них серьезные, передает Reuters. В Магдебурге после нападения ярмарка уже не откроется.

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Ранее Хазелофф рассказал, что 50-летний подозреваемый в совершении преступления по имени Талеб аль-Абдулмохсен врач-психиатр, живший и работавший в городе Бернбурге. В Германию он приехал учиться в 2006 году и остался, поскольку в 2016 году был признан беженцем. В настоящий момент у него постоянный вид на жительство.

Прокурор Хорст Вальтер Нопенс сказал, что следователи продолжают опросы подозреваемого. Ему предъявлены обвинения в убийстве по пяти эпизодам, а также в нанесении тяжких телесных повреждений. Он отметил, что следователи еще уточняют мотивы нападавшего, но уже выяснилось, что они связаны с недовольством отношением к беженцам из Саудовской Аравии в Германии.

Как утверждает Reuters со ссылкой на источники в Саудовской Аравии, власти этой страны предупреждали Германию об этом человеке, поскольку в соцсетях он выражал взгляды, "угрожающие безопасности".

Как выяснило Би-би-си, Эр-Рияд направлял немецким властям четыре официальных письма с детальной информацией о Талебе аль-Абдулмохсене и его "очень экстремистских взглядах". Письма отправлялись в МИД Германии и разведывательные службы страны, но их проигнорировали, утверждает источник издания в Эр-Рияде.

Нападение в Магдебурге

Нападение произошло вчера вечером в центре города, когда автомобиль на большой скорости врезался в толпу людей. Водителя сразу же задержали. Полиция полагает, что наезд был преднамеренным, подозреваемый действовал в одиночку.

В прошлом месяце глава МВД Германии Нэнси Фезер предупреждала, что рождественские ярмарки являются потенциальными целями экстремистов, поэтому они находятся под особым контролем полиции.

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