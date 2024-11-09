Среди погибших на железнодорожной станции было около десятка солдат и шесть работников железной дороги.

В результате мощного взрыва на юго-западе Пакистана погибли по меньшей мере 24 человека, еще около 50 были ранены. Об этом сообщает AP.

Отмечается, что террорист-смертник подорвал себя на железнодорожной станции. Нападение произошло, когда почти 100 пассажиров ждали поезд, который направлялся в гарнизон города Равалпинди из Кветты, столицы провинции Белуджистан.

Среди погибших на станции было около десятка солдат и шесть работников железной дороги. Нападавший якобы был переодетый пассажиром и подорвал себя среди людей.

"Сепаратистская группировка Армия освобождения Белуджистана (АВБ) взяла на себя ответственность за нападение в своем заявлении, отметив, что террорист-смертник был нацелен на войска, присутствующие на железнодорожной станции. Запрещенная АВБ уже давно вела восстание, стремясь к независимости от Исламабада", - говорится в статье.

Старший суперинтендант полицейских операций Мухаммад Балох сказал, что сепаратисты часто атакуют "легкие цели":

"Когда их людей арестовывают, они также нападают в ответ. Мы все должны бороться с этой войной. Мы выносливые. Наши команды здесь и пытаются спасти как можно больше жизней".

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил взрыв в своем заявлении, заявив, что те, кто организовал атаку, "заплатят за это очень высокую цену", добавив, что силы безопасности намерены устранить "угрозу терроризма".

Министерство иностранных дел Афганистана также осудило взрыв и выразило соболезнования семьям погибших, как и посольство России в Исламабаде.

Издание добавляет, что богатый нефтью и полезными ископаемыми Белуджистан является крупнейшей, но наименее населенной провинцией Пакистана. Это центр этнического меньшинства белуджей страны, члены которого говорят, что сталкиваются с дискриминацией и эксплуатацией со стороны центрального правительства. Вместе с сепаратистскими группировками в провинции также действуют исламские боевики.

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