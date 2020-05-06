Ведущий британский эпидемиолог Нил Фергюсон нарушил собственные рекомендации на карантине - СМИ

Как отмечается, Фергюсон больше не будет консультировать британское правительство, поскольку нарушил правила дистанцирования.

Ведущий британский эпидемиолог Нил Фергюсон, по рекомендациям которого в Великобритании ввели карантин, уволился из научного совета при правительстве.

Фергюсон больше не будет консультировать британское правительство, поскольку нарушил правила дистанцирования, введенные в стране, сообщает газета The Daily Telegraph.

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Утверждают, что профессор Имперского колледжа в Лондоне встречался в своем доме с замужней женщиной.

Нил Фергюсон известен как один из авторов математического моделирования развития пандемии COVID-19. Ученые из группы Фергюсона прогнозировали, что мягкие ограничительные меры могут привести к гибели сотен тысяч человек в такой стране, как Великобритания.

Фергюсон выступал за строгое дистанцирование между людьми, чтобы уменьшить распространение коронавируса.

Как сообщал ранее УНИАН, в Омске главврач уволился после того, как сотрудники клиники инфицировались COVID-19 в очереди во время тестирования на вирус.