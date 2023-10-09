Наемники передавали террористам опыт применения беспилотников с механизмами сброса.

Боевики ЧВК "Вагнер" готовили террористов ХАМАС перед их атакой на Израиль.

Как сообщает Центр национального сопротивления, ключевыми направлениями подготовки боевиков ХАМАС стали обучение штурму и применение малых беспилотных аппаратов для сброса взрывного материала.

В ЦНС отмечают, что только россияне среди союзников ХАМАС имеют опыт применения беспилотников с механизмами сброса. Именно его наемники и передавали боевикам во время учений в странах Африки.

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Война в Израиле - что известно

7 октября 2023 года боевики ХАМАС устроили массированную атаку на Израиль. В результате атаки на поселение израильтян вдоль границы с Газой погибли по меньшей мере 700 гражданских лиц и солдат ЦАХАЛа, более сотни человек боевики похитили и вывезли в Газу.

9 октября армия Израиля смогла восстановить контроль над всеми приграничными городами Израиля.

Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Газы, не будет поставки продуктов и энергии:

"Я приказал полностью осадить сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все будет закрыто. Мы боремся с животными-людьми и действуем соответственно".

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