Лидеры отметили, что необходимо рассматривать различные варианты.

Перебазировка ЧВК "Вагнер" в Беларусь увеличивает риски гибридной войны. По мере увеличения количества наемников в Беларуси Литва будет принимать дополнительные меры безопасности.

"Мы не можем исключить какой-то сценарий гибридной войны, например, попытку использовать миграцию как оружие, и мы знаем, что обе наши страны, Латвия и Литва, страдают от попыток режима Лукашенко использовать миграцию как оружие. Поэтому будут попытки внедрить наемников, а также использовать их в этой гибридной войне. Все эти сценарии нужно учитывать", – цитирует Delfi президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.

По его словам, необходимо готовиться к различным сценариям.

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В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что "вагнеровцы" могут менять свои цели в Беларуси.

"Мы часто говорим о том, можно ли их переместить в том или ином направлении. Это не важно, потому что планы могут измениться в любой момент, и сам факт того, что эти группы находятся так близко к нашим границам, границам Латвии и Литвы, создает дополнительную опасность", – подчеркнул политик.

ЧВК "Вагнер" в Беларуси - последние новости

В последние несколько дней фиксируется переброска наемников ЧВК "Вагнер" в Беларусь. Боевики направляются в деревню Цель, где расположен полевой лагерь.

19 июля по трассе Р43 со стороны Рогачева в направлении Бобруйска двигалась уже седьмая колонна ЧВК "Вагнер".

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