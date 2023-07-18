Ранее на беларуской территории находились только около 200 наемников.

С 11 июля колонны наемников ЧВК "Вагнера" начали перемещаться на территорию Республики Беларусь. Только за эти сутки в РБ направились две колонны наемников.

Всего за это время на беларускую территорию перебросили уже по меньшей мере 2000 "вагнеровцев", сообщает проект "Беларускі Гаюн".

"По нашим данным, колонны ЧВК "Вагнер" начали прибывать в Беларусь с 11 июля, до этого численность наемников, которые добрались до Беларуси своим ходом не в составе организованных колонн, оценивалась нами в около 200 человек. Мы имеем данные, что с 11 июля в Беларусь прибыло уже по меньшей мере 5 колонн наемников Пригожина, это не менее 382-400 машин, а количество наемников в Беларуси, по нашим оценкам, уже составляет 2000-2500 человек", – говорится в сообщении.

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За сутки 18 июля в Беларусь прибыла половина машин ЧВК "Вагнер" – около 170-185 единиц.

Вагнер в Беларуси-это надо знать

После попытки мятежа и "похода на Москву" лидер ЧВК Евгений Пригожин и его наемники "переехали" в Беларусь. Под Осиповичами был разбит полевой лагерь.

Беларуское Министерство обороны утверждало, что наемники будут обмениваться опытом с военнослужащими РБ. В армии сформировали три отряда спецназначения, наемники Пригожина должны поделиться с ними военным опытом. Впоследствии сообщили о начале учений терробороны, в которых тоже участвуют "вагнеровцы".

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас убежден, что появление бойцов ЧВК "Вагнера" в Беларуси принципиально не меняет ситуацию с безопасностью в регионе, поскольку наемники прибыли без оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале месяца отмечал, что ЧВК "Вагнер" в Беларуси может создавать угрозу для Украины, но пока никакого серьезного риска не несет.

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