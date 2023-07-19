Пригожин призвал боевиков "готовиться", повышать "свой уровень" и "в новый путь, в Африку".

Телеграм-каналы, связанные с ЧВК "Вагнер", опубликовали видео, на котором основатель военной компании Евгений Пригожин выступает перед наемниками, приехавшими в Беларусь.

"Сейчас то, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы будем находиться здесь, в Беларуси, какое-то время", - говорит Пригожин на видео.

Он также заявил, что пока ЧВК "Вагнер" будет находиться в Беларуси, они сделают беларускую армию "второй армией мира, а если нужно, то вступимся за них, в случае если это потребуется". Он также попросил наемников обратить внимание, что беларусы встретили их "не только как героев, но и как братьев".

Он призвал вагнеровцев "готовиться", повышать "свой уровень" и "в новый путь, в Африку".

"И возможно вернемся на войну в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя и наш опыт", - сказал Пригожин.

Судя по видео, оно было записано поздно вечером в районе 23-х часов. Евгений Пригожин вполне мог быть в это время в палаточном лагере ЧВК "Вагнер" в деревне Цель, куда и прибывают колонны наёмников, а после своего выступления перед ними он вернулся в Мачулищи и улетел в РФ.

ЧВК "Вагнер" в Беларуси - детали

Вчера позно ночью в Беларусь прибыла третья за 18 июля и шестая за все время колонна российской частной военной компании "Вагнер".

С 11 июля колонны наемников ЧВК "Вагнера" начали перемещаться на территорию Республики Беларусь. Только за прошлые сутки в РБ направились три колонны наемников. Всего за это время на беларускую территорию перебросили уже по меньшей мере 2000 "вагнеровцев", сообщает проект "Беларускі Гаюн".

Беларуское Министерство обороны утверждало, что наемники будут обмениваться опытом с военнослужащими РБ. В армии сформировали три отряда спецназначения, наемники Пригожина должны поделиться с ними военным опытом. Впоследствии сообщили о начале учений терробороны, в которых тоже участвуют "вагнеровцы".

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