Дыни юбари известны как сезонный деликатес.

Пара дынь Юбари ушла с молотка на первом в этом сезоне аукционе на рынке в японском Саппоро за 2,7 млн иен (около 25 тыс. долл.).

Как сообщает The Japan Times, тыквины этого элитного сорта купила компания Hokkaido Products Ltd., производящая детское питание. Она планирует их заморозить и отправить в качестве подарков 10 семьям с детьми, определенным с помощью лотереи.

"Мы хотим подбодрить людей дынями юбари, пока продолжаются трудности из-за пандемии", - сказал президент Hokkaido Products Иори Каге.

Рекордную сумму за эти дыни заплатили в 2019 году. Тогда токийская компания приобрела лот за 5 млн иен.

Юбари известны как сезонный деликатес, а первый аукцион на рынке в Саппоро указывает на то, что на острове Хоккайдо, где их выращивают, начинается лето.

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Перевод: Катерина Комолова