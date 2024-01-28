Инцидент выглядел как целенаправленное нападение, при этом подозреваемых еще до сих пор не нашли.

В одной из церквей Стамбула прямо во время службы двое вооруженных людей открыли огонь, в результате чего убит один человек.

Инцидент выглядел как целенаправленное нападение, при этом подозреваемых еще до сих пор ищут, пишет Би-би-си. Стрельба произошла примерно в 11:40 по местному времени (12:40 по Киеву) в церкви Святой Марии в районе Сарыер.

Мотив преступления пока не установлен, но есть предположение, что нападение было организовано с целью убить одного человека, который собственно и стал жертвой.

Видео дня

После того, как неизвестные застрелили человека, они спокойно покинули место преступления.

О погибшем человеке известно пока немного. В МВД страны данные о нем не разглашают. А родственники убитого заявили турецким СМИ, что ему было 52 года и он намеревался стать христианином, также он страдал от психического расстройства.

На инцидент уже отреагировал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил соболезнования семье убитого и пообещал, что преступники будут найдены "в течение 24 часов".

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу написал в соцсети Х: "Мы никогда не позволим осуществить намерения тех, кто пытается разрушить единство, нападая на религиозные объекты". Примечательно, что в Турции чрезвычайно редко нападают на христиан. Имамоглу подчеркнул, что мусульмане и христиане живут в мире, и местных жителей потрясло это убийство.

Папа Римский Франциск также отреагировал на инцидент и выразил солидарность с прихожанами церкви Святой Марии во время воскресной службы в Ватикане.

Теракты и нападения в Стамбуле

В этом мегаполисе время от времени происходят страшные теракты. Так, один из крайних терактов произошел два года назад на пешеходной туристической улице Истикляль в районе Бейоглу. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил это нападение и сообщил тогда, что жертвами теракта стали шесть человек, еще 81 пострадали. Четверо из них погибли на месте, еще двое умерли в больнице.

На следующий день полиция задержала человека, заложившего бомбу на Истикляле.

Вас также могут заинтересовать новости: