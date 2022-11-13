По предварительным данным, в результате взрыва на популярном проспекте пострадали 11 человек.

Сегодня днем на пешеходном проспекте Истикляль в историческом районе Стамбула прогремел взрыв.

По предварительным данным, в результате инцидента на многолюдной улице пострадали 11 человек. На место происшествия прибыли полицейские и медики.

Причиной взыва мог стать теракт: по некоторым данным, бомбу взорвал террорист-смертник.

Видео дня

Между тем, в соцсетях уже появились видео с моментом взрыва, а также его последствиями. На кадрах видно, что в момент инцидента там находились много людей.

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