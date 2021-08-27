В Белом доме призвали американцев верить в свою страну.

После серии взрывов в Кабуле в Республиканской партии США призвали американского президента Джо Байдена уйти в отставку. В Белом доме заявили, что не время для политиканства.

Об этом сообщили в Белом доме.

По словам конгрессмена от штата Техас Ронни Джексона, Байден халатно отнесся к ситуации в Афганистане.

"Если президента Трампа можно было подвергнуть процедуре импичмента из-за телефонного звонка, то пришло время для импичмента в отношении Байдена из-за грубой халатности в Афганистане", - заявил Джексон в своем Twitter.

Читайте такжеТеракты в Афганистане: количество погибших военных США существенно возросло, прогремели новые взрывыПри этом он призвал провести расследование и наказать виновных, а также сменить верховного главнокомандующего.

"Время для расследования и определения виновных будет позже, но нам нужен новый верховный главнокомандующий сейчас! Руководство, которое вовлекло нас в это, не обладает компетенцией и волей для того, чтобы вытащить нас", - отметил конгрессмен.

В свою очередь представителя Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга призвала граждан США верить в свою страну, чтобы дать отпор террористам.

"Это не день для политиканства. Мы ожидаем, что всякий американец, будь он избранным лицом или таковым не являясь, встанет плечом к плечу вместе с нами и разделит решимость преследовать, драться и убивать этих террористов, где бы они ни находились", - указала Псаки.

Взрывы в Кабуле 26 августа: подробности

Два взрыва произошли возле международного аэропорта Хамид Карзай в столице Афганистана. Там собралась толпа афганцев, которые пытались попасть на территорию аэропорта. Вероятно, взрыв совершил террорист-смертник.

В частности, взрывы прогремели возле пропускного пункта в аэропорт "Эбби-гейт" и отеля "Барон". Ответственность за эти взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Взрывы произошли через несколько часов после того, как Государственный департамент США предупредил американцев, которые находились рядом с аэропортом, "немедленно покинуть" территорию в связи с усиленной террористической угрозой.

В результате взрывов возле аэропорта в столице Афганистана Кабуле погибли 103 человека.

Автор: Анастасия Горбачева