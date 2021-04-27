В штате объявили чрезвычайное положение.

В Элизабет-Сити, что в штате Северная Каролина (США), ввели режим чрезвычайной ситуации. Такое ограничение связано с расследованием дела об убийстве полицейскими афроамериканца.

Читайте такжеВ США полиция застрелила темнокожего парня: вспыхнули новые протесты (видео)

Как сообщает 24 канал со ссылкой на городскую администрацию штата, там предполагают, что могут возникнуть беспорядки после публикации видео с места происшествия. Пока неизвестно, сколько продлится режим чрезвычайной ситуации.

"Чтобы гарантировать необходимые меры для защиты граждан во время общественных беспорядков, мы считаем нужным объявить режим чрезвычайной ситуации в Элизабет-Сити с 08:00 по местному времени 26 апреля", – идет речь в заявлении.

По данным USA Today, трагедия случилась 21 апреля, когда правоохранители попытались вручить орден на арест афроамериканцу Эндрю Брауну. Полицейские выстрелили, когда тот попытался скрыться. Отец 7 детей скончался от огнестрельного ранения в голову в течение нескольких минут после выстрела.

Сейчас видео инцидента есть только у правоохранителей.

Похожие убийства в США

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко