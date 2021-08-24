Погибшая была ветераном военно-воздушных сил США.

В США оправдали офицера полиции, который застрелил участницу штурма Капитолия 6 января.

Об этом пишет Voice of America.

Офицер выстрелил в 35-летнюю Эшли Бэббит через мгновение после того, как другие мятежники разбили стеклянную дверь возле Палаты представителей. Женщина была ветераном военно-воздушных сил США.

В заявлении полиции Капитолия говорится, что поведение офицера было законным и соответствовало политике департамента, которая гласит, что "офицер может использовать смертоносную силу только в том случае, если обоснованно считает, что действие направлено на защиту человеческой жизни".

Читайте такжеПапа Римский может отречься от престола - СМИПолицейское агентство заявило, что в хаосе 6 января "офицер в этом случае потенциально спас (законодателей) и персонал от серьезных травм и возможной смерти от большой толпы бунтовщиков, которые ворвались в Капитолий".

Штурм Капитолия

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента США.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В связи со штурмом Капитолия были арестованы более 100 человек.

Автор: Людмила Жерновская