Учительница физкультуры из американского штата Огайо совратила 15-летнего школьника в своем автомобиле и избежала тюрьмы.
Об этом сообщает WKBN-TV.
По данным следствия, 22-летняя Корисса Маккалистер везла одного из своих подопечных с соревнований по легкой атлетике в другом городе штата. По дороге она остановила автомобиль и занялась с учеником сексом прямо в машине. Дома подросток рассказал обо всем матери. В свою очередь та поставила в известность администрацию Центральной католической школы Стюбенвилля, где учился ее сын и работала Маккалистер.
Обвинения в сексуальном насилии над ребенком были предъявлены педагогу в апреле 2021 года. Маккалистер признала себя виновной в рамках досудебного соглашения.
Ее приговорили к двум годам испытательного и 80 часам общественных работ. В том случае, если женщина нарушит правила испытательного срока, она отправится за решетку на два с половиной года. Кроме того, бывший педагог получила пожизненный запрет на преподавание и будет внесена в реестр сексуальных преступников.
"В данном случае суровое наказание необходимо. Ваша должность предполагала доверие учеников и ответственность за них. Вы попрали и то, и другое. Однако, насколько я понимаю, вы талантливый человек и вам всего 22 года, так что я уверен, что вы сможете оставить эту позорную страницу жизни позади", - сказал судья округа Гаррисон Томас Шон Харви.
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