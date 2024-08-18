В Швеции придумали новый план борьбы с мигрантами.

Власти Швеции продолжают ужесточать свою миграционную политику, и как пишет Bild, теперь госслужащих планируют заставить отчитываться о всех контактах с нелегальными мигрантами.

Сообщается, что правительство Швеции обсуждает два новых плана по борьбе с нелегальной миграцией. Первый из них состоит в том, чтобы обязать работников государственного сектора сообщать властям о нелегальных иммигрантах, и до конца ноября правительственный комитет должен предложить, как этот план может быть реализован на законодательном уровне.

Так, в случае принятия такой закон затронет до миллиона шведских госслужащих - от стоматологов до учителей. Все они должны будут сообщать о любых контактах с людьми без документов, дающих право на пребывание в Швеции.

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При этом критики этого плана науже назвали этот проект "законом стукачей" и отмечают, что в такой ситуации нелегальные мигранты попросту будут бояться посещать школы или больницы.

Согласно второму плану, иностранцев будут мотивировать к эмиграции из Швеции. В рамках этой программы легализовавшиеся в Швеции беженцы будут получать примерно 850 евро в том случае, если они решат добровольно покинуть страну, при этом получить такую выплату смогут только те, кто выезжает в страну, не входящую в ЕС.

Украинские беженцы за рубежом - новости

Ранее в Германии предложили лишить денежной помощи 100 тысяч нетрудоустроенных, среди них есть и беженцы из Украины.

В июле 2024 года польское правительство объявило об отмене программы поддержки, которая предусматривала выплату 40 злотых в сутки за размещение беженцев из Украины.

Европейский Союз может создать такие условия для пребывания украинцев в ЕС, которые будут стимулировать их возвращаться в Украину и выполнять свой долг по защите родины, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

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