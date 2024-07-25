По словам главы МИД Польши, в Евросоюзе сейчас находятся сотни тысяч потенциальных призывников, которые обязаны защищать свою родину.

Европейский Союз может создать такие условия для пребывания украинцев в ЕС, которые будут стимулировать их возвращаться в Украину и выполнять свой долг по защите родины. Об этом в интервью RMF24 сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По его словам, сейчас Киев страдает от нехватки оружия, усталости от войны и сокращения военного персонала.

"Нам, как европейским странам, тоже нужно помогать. В странах ЕС сотни тысяч потенциальных новобранцев, которые должны защищать родину, и Польша в авангарде помощи Украине в подготовке этих людей к военной службе", - подчеркнул дипломат. Видео дня

Он также отметил, что у России заканчиваются танки, ее экономика медленно разрушается, а "китайские товарищи" Путина становятся нетерпеливыми.

"Мы должны продолжать нашу помощь Украине, чтобы она могла договориться о мире, с которым она сможет жить. Мир, который будет стабильным и не станет паузой для перевооружения России", - подчеркнул Сикорский.

Депортация украинцев из Польши

В июне заместитель государственного секретаря Министерства внутренних дел Польши Мацей Дущик заявил, что решение о депортации украинских "уклонистов" пока невозможно. По его словам, Польша не может по просьбе правительства Украины создавать ситуацию, когда в разных странах ЕС будут принципиально разные подходы к украинским беженцам.

При этом польский чиновник подчеркнул, что страна не поддерживает тех, кто незаконно пересекает границу. Дущик отметил, что с 1 июля вступает в силу норма, по которой статус беженцев могут получить те граждане, которые легально пересекли границу ЕС.

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