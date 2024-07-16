Британский Красный Крест заявляет, что тысячи людей подверглись риску, и призывает к улучшению схем защиты и переселения.

Украинские беженцы в Великобритании подвергаются риску остаться без крова, а также угрозе эксплуатации, говорится в отчете Британского Красного Креста.

В докладе гуманитарной организации говорится, что, хотя в целом схемы правительства Великобритании обеспечили спасательный круг для семей, ищущих убежище, некоторые украинцы столкнулись с недостатками в процедурах защиты и отсутствием достаточного обучения и постоянной поддержки для принимающих сторон, пишет The Guardian.

С начала реализации программы "Дома для Украины" в 2022 году более 9 000 из примерно 200 000 семей, размещенных в Великобритании, оказались под угрозой остаться без крова. Это часто происходит из-за разрыва отношений с принимающими семьями и трудностей с доступом к рынку частного жилья. Было установлено, что украинцы в четыре раза чаще сталкиваются с проблемой бездомности, чем население в целом.

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Исполнительный директор по коммуникациям и внешним связям Британского Красного Креста Сэл Копли сказал: "Более двух лет назад жизнь людей в Украине перевернулась с ног на голову. Они нуждались в нашей поддержке и сострадании, и Великобритания стала безопасным местом для многих тысяч людей. Однако эта безопасность не всегда обеспечивала стабильность, необходимую людям для восстановления своей жизни. Слишком многим семьям пришлось ночевать на улице или жить в местах, где они чувствовали себя небезопасно. Это пагубно сказывается на психическом здоровье и благополучии".

Украинские беженцы в Европе

В июле 2024 года польское правительство объявило об отмене программы поддержки, которая предусматривала выплату 40 злотых в сутки за размещение беженцев из Украины, пишет Ukrainian in Poland.

Решение об отмене программы было обосновано правительством необходимостью оптимизации бюджета и уменьшения нагрузки на государственные финансы. Представители украинской диаспоры, а также многочисленные общественные организации выразили обеспокоенность по поводу того, что отмена выплат может привести к ухудшению условий жизни беженцев.

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