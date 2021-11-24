Кандидатуру Андерссон одобрил парламент после того, как удалось заключить соглашение с бывшей левой коммунистической партией.

Лидер социал-демократов Швеции Магдалена Андерссон стала первой женщиной премьер-министром страны.

Швеция - единственная скандинавская страна, которая никогда раньше не выбирала женщину национальным лидером.

Кандидатуру 54-летней Андерссон одобрил парламент после того, как удалось заключить соглашение с бывшей левой коммунистической партией, передает Радио Свобода.

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На посту председателя правительства Андерссон, которая с 2014 года была министром финансов Швеции, сменит Стефана Левена, ушедшего в отставку в начале этого месяца.

Официально премьер-министром Андерссон станет после встречи с королем Швеции Карлом XVI Густавом 26 ноября.

С самого начала новая премьер столкнется с непростой ситуацией, поскольку оппозиционные правые партии говорят, что они не поддержат правительственный проект бюджета, передает Би-би-си.

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Автор: Ирина Погорелая