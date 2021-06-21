Депутаты парламента Швеции вынесли вотум недоверия премьер-министру страны Стефану Левену.
Таким образом, он стал первым в истории страны премьером, проигравшим голосование по вопросу о доверии, проведенном по инициативе оппозиции.
Социал-демократ Левен, который возглавлял левоцентристскую коалицию, теперь должен либо уйти в отставку, после чего депутаты попытаются сформировать новое правительство, или же объявить досрочные выборы.
Читайте такжеГраждане Швейцарии проголосовали против ограничения миграции из ЕСЛевен заявил, что примет решение по этому вопросу в течение недели, сообщает радио Свобода.
У кабинета Левена не было большинства в парламенте, он полагался на поддержку, в частности, Левой партии. Левые, однако, поддержали вотум недоверия, предложенный их политическими противниками – правыми популистами из партии шведских демократов. Свой шаг они объяснили радикальными разногласиями с правительством по вопросу контроля за квартирной платой.
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