Правительство хочет оставить в стране только государственные салоны красоты.

С начала августа в Северной Корее полиция начала массово закрывать салоны красоты из-за "пропаганды индивидуализма".

Как пишет Daily NK, власти КНДР начали борьбу с частными парикмахерскими. Их назвали незаконным средством зарабатывания денег, который пропагандирует индивидуализм и "антисоциалистическое поведение".

Якобы частные парикмахерские не платят налоги и пользуются большим спросом у молодежи, так как дают возможность выбрать любую стрижку вопреки списку разрешенных причесок.

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Отмечается, что владельцам подобных заведений угрожают штрафами в размере 100 тысяч вон и вероятным уголовным преследованием. Судя по всему, правительство пытается оставить в стране только государственные салоны красоты.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина разрывает дипотношения с КНДР из-за признания "независимости" оккупированных территорий Донбасса.

На днях Северная Корея официально закрепила право использовать превентивные ядерные удары для своей защиты в новом законе, который, по словам лидера Ким Чен Ына, делает ее ядерный статус необратимым.

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