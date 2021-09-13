13 сентября отмечается профессиональный праздник всех мастеров укладки и стрижки. В этот день поздравляют парикмахеров и барберов. Парикмахер – это настоящий волшебник, который может полностью перевоплотить человека. В этот день представители профессии устраивают корпоративы и принимают поздравления от близких.
Сегодня отмечается ещё один профессиональный праздник – День программиста.
История Дня парикмахера
Неизвестно, когда и кем был учрежден День парикмахера, поскольку у этой профессии нет своей организации. Дата 13 сентября отмечается неофициально примерно с 2000-ых годов. Ранее цирюльники отмечали лишь день красоты 9 сентября.
Сама профессия существует уже несколько тысячелетий. В Древнем Египте парикмахеры изготавливали парики и красили волосы хной и басмой. Первые салоны красоты появились в Древней Греции. Позволить их себе могла только знать. В Средние века цирюльники также лечили больных и проводили мелкие операции.
Поздравления с Днем парикмахера
С профессиональным днем тебя
я радостно поздравляю,
И, уваженья не тая,
Успехов в труде желаю!
В мастерстве взлетай лишь вверх,
Лучшей будь в своем ты деле,
На прически, стрижки все
Тебе желаю вдохновенья!
***
Быть парикмахером прекрасно,
Дарить всем людям красоту.
Тебя все любят не напрасно
За мастерство и доброту.
Желаю в этот день я праздный
Клиентов новых обрести,
Работы вдоволь, новых красок,
И пусть сбываются мечты.
***
Любую покраску, красивую стрижку,
Прическу, не знанную раньше никем,
Не важно кому: даме или мальчишке —
Ты мастерски сделаешь все без проблем!
Желаю тебе благодарных клиентов,
Что не поскупятся за труд твой платить!
А также побольше приятных моментов,
Которые смогут тебя вдохновить!
***
Твои главные друзья —
Это ножницы с расческой,
Люди в очередь стоят
За красивою прической.
С днем профессии тебя
Поздравляю я сердечно
И желаю жить, любя,
И в деньгах купаться вечно!
***
В День парикмахера желаю,
Чтоб очередь к тебе стояла,
Успехов, прибыли стабильной,
Жизни яркой, позитивной.
На душе спокойствия,
Работать с удовольствием,
Чтоб был клиент всегда доволен,
Красотою мир наполнен!
***
Парикмахер — классный мастер,
Он шедевры создаёт,
Пострижёт вас в одночасье
И причёску соберёт.
Людям радость вы несёте,
Образ делая свежей,
Пожелаем вам в работе
Новых творческих идей!
***
Поздравляю от души с Днем Парикмахера! Пусть сбудутся все твои мечты, а карьера радует высокой зарплатой, красивыми идеями и без конца вдохновляют клиенты!
***
В этот профессиональный праздник хочется поздравить всех волшебников, которые работают в индустрии красоты. Пусть ваши золотые ручки легко порхают и творят чудеса перевоплощения. Пусть с вами всегда будет вдохновение и благодарность клиентов. С днем парикмахера вас, мастера!
***
Поздравляю! Работа чтоб приносила радость, клиенты уходили счастливыми и довольными, а приходили с хорошим настроением и позитивом. Пусть каждый день будет творческим, легким, усталость никогда не наваливается тяжелым грузом. С Днем парикмахера!
С Днем парикмахера: картинки и открытки
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