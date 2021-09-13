Никто точно не знает как появился этот праздник, но все парикмахеры его любят.

13 сентября отмечается профессиональный праздник всех мастеров укладки и стрижки. В этот день поздравляют парикмахеров и барберов. Парикмахер – это настоящий волшебник, который может полностью перевоплотить человека. В этот день представители профессии устраивают корпоративы и принимают поздравления от близких.

Сегодня отмечается ещё один профессиональный праздник – День программиста.

История Дня парикмахера

Неизвестно, когда и кем был учрежден День парикмахера, поскольку у этой профессии нет своей организации. Дата 13 сентября отмечается неофициально примерно с 2000-ых годов. Ранее цирюльники отмечали лишь день красоты 9 сентября.

Сама профессия существует уже несколько тысячелетий. В Древнем Египте парикмахеры изготавливали парики и красили волосы хной и басмой. Первые салоны красоты появились в Древней Греции. Позволить их себе могла только знать. В Средние века цирюльники также лечили больных и проводили мелкие операции.

Поздравления с Днем парикмахера

С профессиональным днем тебя

я радостно поздравляю,

И, уваженья не тая,

Успехов в труде желаю!

В мастерстве взлетай лишь вверх,

Лучшей будь в своем ты деле,

На прически, стрижки все

Тебе желаю вдохновенья!

***

Быть парикмахером прекрасно,

Дарить всем людям красоту.

Тебя все любят не напрасно

За мастерство и доброту.

Желаю в этот день я праздный

Клиентов новых обрести,

Работы вдоволь, новых красок,

И пусть сбываются мечты.

***

Любую покраску, красивую стрижку,

Прическу, не знанную раньше никем,

Не важно кому: даме или мальчишке —

Ты мастерски сделаешь все без проблем!

Желаю тебе благодарных клиентов,

Что не поскупятся за труд твой платить!

А также побольше приятных моментов,

Которые смогут тебя вдохновить!

***

Твои главные друзья —

Это ножницы с расческой,

Люди в очередь стоят

За красивою прической.

С днем профессии тебя

Поздравляю я сердечно

И желаю жить, любя,

И в деньгах купаться вечно!

***

В День парикмахера желаю,

Чтоб очередь к тебе стояла,

Успехов, прибыли стабильной,

Жизни яркой, позитивной.

На душе спокойствия,

Работать с удовольствием,

Чтоб был клиент всегда доволен,

Красотою мир наполнен!

***

Парикмахер — классный мастер,

Он шедевры создаёт,

Пострижёт вас в одночасье

И причёску соберёт.

Людям радость вы несёте,

Образ делая свежей,

Пожелаем вам в работе

Новых творческих идей!

***

Поздравляю от души с Днем Парикмахера! Пусть сбудутся все твои мечты, а карьера радует высокой зарплатой, красивыми идеями и без конца вдохновляют клиенты!

***

В этот профессиональный праздник хочется поздравить всех волшебников, которые работают в индустрии красоты. Пусть ваши золотые ручки легко порхают и творят чудеса перевоплощения. Пусть с вами всегда будет вдохновение и благодарность клиентов. С днем парикмахера вас, мастера!

***

Поздравляю! Работа чтоб приносила радость, клиенты уходили счастливыми и довольными, а приходили с хорошим настроением и позитивом. Пусть каждый день будет творческим, легким, усталость никогда не наваливается тяжелым грузом. С Днем парикмахера!

С Днем парикмахера: картинки и открытки

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Автор: Екатерина Пулатова