Предыдущий завод закрыли еще в 2004 году.

В Румынии построят новый завод по производству пороха и боеприпасов.

Об этом заявил министр экономики страны Флорин Спэтару в эфире TVR Info. По его словам, деньги на строительство уже есть, также заключены партнерские отношения с США и Южной Кореей. Предыдущий завод закрыли еще в 2004 году, с тех пор страна импортировала боеприпасы и порох для своей армии.

"Теперь мы создадим более крупные производственные мощности для типов боеприпасов как НАТО, так и не НАТО. В дополнение к 800 миллионам леев, выделенным Министерством экономики, мы также оплатили партнерские отношения с американскими и южнокорейскими компаниями для начала этого промышленного строительства" , - добавил министр.

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Спэтару отметил, что пандемия и война привели к созданию и реализации плана развития румынской промышленности, который учитывает новые реалии.

Как война повлияла на Румынию

Как сообщал УНИАН, в декабре у берегов Румынии нашли одну из морских мин, которыми Российская Федерация наводнила море.

В начале 2023 года в Генеральном штабе Румынии заявили, что нашли на побережье фрагмент российского ЗРК "Панцирь-С1".

10 февраля Россия осуществила очередной массированный обстрел Украины. Тогда Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что российские ракеты пролетели над Молдовой, а затем пересекли воздушное пространство Румынии.

Тогда власти страны опровергли это. В Соединненых Штатах также сказали, что не видят признаков "прямой военной угрозы".

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