Информации о жертвах и пострадавших в результате возгорания нет.

В аэропорту российского Новосибирска на взлетной полосе загорелся военно-транспортный самолет АН-12. Об этом сообщает ряд российских СМИ и публикует видео с места происшествия.

Известно, что возгорание произошло в аэропорту Толмачево после вынужденной посадки. У самолета АН-12 вспыхнуло правое крыло. По предварительной информации, источник возгорания находился в зоне двигателя.

Позже стало известно, что возгорание удалось ликвидировать. О жертвах и пострадавших не сообщается.

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Российские самолеты в войне против Украины

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что Россия провела модернизацию самолетов на базе Су-27, которые теперь могут создавать дополнительную угрозу вокруг украинских границ.

17 октября в Ейске на жилой дом упал сверхзвуковой истребитель бомбардировщик Су-34, который мог бомбить Украину. Тогда погибли 15 человек, пилотам удалось спастись.

23 октября в российском Иркутске на жилой дом рухнул истребитель Су-30, вылетевший с авиазавода. Погибли двое пилотов.

По состоянию на 15 декабря Россия в полномасштабной войне против Украины потеряла уже 281 самолет.

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